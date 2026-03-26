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Dos años de prisión preventiva para Cristian Salto por el femicidio de Thania Santillán

La medida fue dispuesta por la jueza de Género Norma Morán. El acusado permanece detenido desde febrero tras un violento hecho ocurrido en el departamento Moreno.

Hoy 11:50

La Justicia dictó dos años de prisión preventiva para Cristian Salto, acusado del femicidio de Thania Santillán, la joven de 22 años que fue asesinada en un hecho que conmocionó a la comunidad santiagueña.

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La medida fue dispuesta este jueves durante una audiencia encabezada por la jueza de Género Norma Morán.

El imputado fue detenido el 20 de febrero en la localidad de Las Tinajas, departamento Moreno, luego de permanecer más de seis horas atrincherado en una zona montuosa, donde había llevado por la fuerza a la víctima.

Thania Santillán. Thania Santillán.

A poco más de un mes del crimen, el informe forense reveló la gravedad de las lesiones sufridas por la joven, quien presentaba dos impactos de arma de fuego, además de lesiones fatales como una costilla fracturada y el colapso de un pulmón. Estos elementos refuerzan la hipótesis de un ataque violento mientras la víctima permanecía cautiva.

TEMAS Cristian Salto Femicidio de Thania Santillan

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