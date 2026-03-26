El inesperado motivo por el que Nahir Galarza salió de la cárcel

La joven condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo obtuvo un permiso especial de la Justicia para salir del penal y realizar una visita de carácter excepcional.

Hoy 12:07

La salida de Nahir Galarza de la cárcel generó sorpresa en las últimas horas y despertó una fuerte repercusión. La joven, condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, obtuvo un permiso especial de la Justicia para abandonar el penal por unas horas.

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Según se confirmó, la interna fue trasladada desde la Unidad Penal Nº6 de Paraná hacia la ciudad de Gualeguaychú, donde realizó una visita de carácter excepcional: despedirse de su abuela materna, quien atraviesa una enfermedad oncológica terminal.

El permiso fue otorgado tras un pedido de su defensa, que argumentó el vínculo cercano entre Galarza y su abuela. Luego de evaluar la solicitud, la Justicia autorizó la salida de manera puntual.

El operativo se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y total hermetismo, según indicaron fuentes vinculadas al caso. La visita se concretó en el domicilio donde se encuentra la mujer.

Una vez finalizado el encuentro, Galarza fue trasladada nuevamente al penal, donde continúa cumpliendo su condena.