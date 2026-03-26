Más de 2.500 mujeres participan de la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales en el Cono Sur

La décima edición del evento se realizó simultáneamente en más de 40 ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, impulsando el liderazgo femenino y la generación de redes.

Hoy 11:22

En el marco del Mes de la Mujer, se llevó a cabo la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales Cono Sur en más de 40 ciudades de la región, incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en una jornada simultánea de conversación, reflexión y creación de redes.

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En Santiago del Estero, la actividad celebró con éxito su décima edición, con la participación de 60 mentores y aprendices bajo el lema “Propósitos en Movimiento”, una invitación a transformar ideas y deseos personales en acciones compartidas. Desde Voces Vitales destacan que cuando las personas se conectan desde un propósito común, el impacto se multiplica y se vuelve colectivo.

El espacio de conversación, utilizando la estrategia de mentoreo, tiene como objetivo impulsar el liderazgo femenino, fortalecer el networking y brindar herramientas concretas para que más mujeres generen un impacto positivo en sus comunidades. El evento celebrado el sábado 14 de marzo de 2026 fue declarado de Interés Legislativo e Interés Municipal, reconociendo su aporte a la comunidad.

Las Caminatas de Mentoreo fueron impulsadas por Geraldine Laybourne, fundadora y CEO de Oxygen Media y ex presidenta de la Junta de Vital Voices Global Partnership. La iniciativa nació como un método innovador para brindar acompañamiento y asesoramiento a mujeres líderes emergentes, expandiéndose con el tiempo a diversas ciudades del mundo y celebrándose anualmente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Voces Vitales Cono Sur es una organización que promueve la transformación social a través del liderazgo de las mujeres, desarrollando espacios de mentoría, capacitación y networking, y articulando iniciativas entre los sectores público y privado para impulsar el empoderamiento económico, político y social. Desde hace más de 22 años, forma parte de la red global de Vital Voices, presente en más de 180 países.

En Santiago del Estero, la Red de Mujeres Santiagueñas EmpoderarSE, en alianza con Voces Vitales Cono Sur, organizó el evento por décimo año consecutivo, permitiendo que más de 500 mujeres santiagueñas desde 2017 hasta la fecha hayan participado, explorado nuevas ideas y encontrado inspiración para cumplir sus objetivos personales y profesionales.