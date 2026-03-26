Comenzó el juicio por el homicidio de Julio Jiménez ocurrido en Las Termas

El caso, vinculado a un enfrentamiento entre bandas, tiene como principal imputado a “Tila” Valor. El fiscal Emanuel Sabater impulsa la acusación.

Hoy 12:00

Comenzó en tribunales el juicio oral por el homicidio de Julio Jiménez, un caso ocurrido en Las Termas de Río Hondo en 2023 y que generó fuerte repercusión por el contexto en el que se produjo.

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El hecho tuvo lugar el 25 de mayo de 2023, cuando Jiménez fue interceptado en la vía pública, frente a su domicilio. Según la investigación, “Tila” Valor habría descendido de un vehículo y efectuado al menos cuatro disparos con un arma de fuego.

La víctima recibió impactos en la cabeza, cadera y abdomen, y falleció el 29 de mayo en el Hospital Regional, a raíz de la gravedad de las lesiones.

Tras el crimen, la Policía llevó adelante intensos operativos y redadas, que derivaron en la detención de varios integrantes del grupo Valor, algunos incluso por resistencia a los procedimientos. Con el paso del tiempo, la causa se concentró en “Tila” y “Pelao”, quienes fueron imputados por homicidio simple (como autor) y participación secundaria, respectivamente.

Ambos imputados recibieron prisión preventiva, medida que posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Actualmente, “Tila” Valor permanece detenido en el Centro Único de Detenidos.

El caso se enmarca en un conflicto de vieja data entre los grupos Jiménez y Valor, señalado en la investigación como un enfrentamiento vinculado a disputas territoriales y presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque estos puntos forman parte del contexto analizado en el expediente.

El juicio es llevado adelante por el fiscal Emanuel Sabater, quien impulsó la elevación a juicio de la causa. En tanto, la defensa de “Pelao” prevé planteos en esta etapa clave del proceso.