Añatuya se prepara para un clima cambiante: calor y probables lluvias este jueves 26 de marzo de 2026

Las condiciones climáticas en Añatuya presentan un panorama variado para los próximos días. Hoy, los añatuyenses experimentarán un clima parcialmente nublado antes de un fin de semana lluvioso.

Hoy 08:33

Hoy en Añatuya, los añatuyenses se encuentran bajo un cielo cubierto con una temperatura actual de 19.7 °C. La sensación térmica se mantiene en el mismo valor, mientras que la humedad se sitúa en un 51% y el viento sopla a 9 km/h desde el este-sureste.

Para este jueves 26 de marzo de 2026, se espera que el clima se mantenga parcialmente nublado a lo largo del día, con una temperatura mínima de 19.7 °C y una máxima que alcanzará los 23.6 °C. A medida que avance la jornada, los añatuyenses podrán disfrutar de algunas horas de sol, aunque la nubosidad persistirá en el cielo.

Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente a partir de mañana. El viernes 27 de marzo, se prevé lluvia moderada a intervalos, con una mínima de 19.5 °C y una máxima que podría llegar hasta los 33.6 °C. Este aumento de temperatura podría generar condiciones de calor intenso antes de las precipitaciones.

El sábado 28 de marzo, la situación no mejorará mucho, ya que se anticipa un clima parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 24.3 °C y máximas de hasta 36.5 °C. Los añatuyenses deben prepararse para un fin de semana caluroso y húmedo, con la posibilidad de lluvias que podrían aliviar un poco el ambiente.

En resumen, el clima en Añatuya presenta un pronóstico variado para los próximos días, con un inicio de jornada parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 19.7 °C y 23.6 °C hoy. Se espera que las lluvias lleguen mañana, marcando un contraste con el calor que se sentirá durante el fin de semana.