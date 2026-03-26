En vivo: Argentinos Juniors y Lanús se ponen al día en el Apertura

El Bicho y el Granate se ponen al día este jueves desde las 21 en La Paternal. Argentinos Juniors busca consolidarse en zona de playoffs, mientras Lanús quiere acercarse a la cima tras su consagración internacional.
Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este jueves en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, en un partido que había sido postergado por compromisos internacionales. El Bicho venía de disputar el repechaje de la Copa Libertadores, mientras que el Granate jugó la Recopa Sudamericana.
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