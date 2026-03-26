Tres integrantes de una familia mueren en un violento choque frontal cerca de Icaño

El siniestro ocurrió en el kilómetro 553 y fue protagonizado por una camioneta y un automóvil. Las víctimas fatales eran integrantes de una misma familia.

Hoy 14:00

Un accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 553, en cercanías de la localidad de Icaño, donde un choque frontal entre una camioneta y un automóvil dejó como saldo tres personas fallecidas.

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De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas se trasladaban en la camioneta y fueron identificadas como Roberto de la Silva, Marcelo de la Silva y Elsa Mansilla, todos mayores de edad y residentes de Icaño.

Por causas que son materia de investigación, la camioneta colisionó de frente contra un vehículo de menor porte. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 55 de Icaño, junto a equipos de salud del Puesto Sanitario local y ambulancias del Hospital de Colonia Dora, hacia donde fueron trasladados los ocupantes del segundo vehículo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de los ocupantes del automóvil, ni se difundió un parte médico sobre su estado de salud.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en la Ruta 34 permaneció interrumpido durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de rescate, pericias y remoción de los vehículos. Posteriormente, la circulación fue restablecida de manera progresiva.

La Justicia de turno interviene en el caso y ordenó las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del hecho y posibles responsabilidades.