Por falta de internet, la defensa de “Chuky” Bustamante solicitó suspender la audiencia de prisión preventiva

En la causa por el homicidio de Ramona Emilia Medina, la defensa logró reprogramar la audiencia para el próximo 30 de marzo. Es la segunda vez que se suspende.

Hoy 19:11

El planteo fue realizado por la defensa oficial del imputado Luis “Chucky” Bustamante. La audiencia fue reprogramada para el 30 de marzo.

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En la mañana de este jueves 26 de marzo debía llevarse a cabo en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo una audiencia clave en la causa por el homicidio de Ramona Emilia Medina, en la cual el Ministerio Público Fiscal tenía previsto solicitar la prisión preventiva del imputado Luis Bustamante, alias “Chucky”.

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La audiencia, que ya había sido postergada la semana pasada debido a inconvenientes con el suministro de energía eléctrica, volvió a suspenderse en esta jornada, esta vez a requerimiento de la defensa oficial del acusado, según lo informado por la Fiscal Dahiana Pérez Vicens a Diario Panorama.

El planteo fue realizado por la defensora oficial, Dra. Ana Silva Geréz, quien argumentó no contar con conexión a internet para el desarrollo de la audiencia, prevista bajo modalidad virtual.

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Ante esta situación, el tribunal hizo lugar al pedido y resolvió reprogramar la audiencia para el próximo 30 de marzo.

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Cabe señalar que, en el marco de la causa, la defensa también recusó al juez interviniente, Dr. Silvio Salice, quien en una audiencia anterior había rechazado un pedido de excarcelación del imputado por considerar que no existían elementos probatorios suficientes, y había hecho lugar al requerimiento fiscal de prórroga de detención.

Tras esta recusación, la causa pasó a ser intervenida por el Dr. Diego Martín Vittar.

De esta manera, una instancia clave en el proceso judicial vuelve a dilatarse, en un caso que genera gran expectativa en la comunidad.