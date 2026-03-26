En vivo: tras sumar su primer punto con Alpine, Franco Colapinto afronta el GP de Japón de la F1

La acción para el argentino comenzará esta noche desde las 23.30. Será su debut en Suzuka.

Hoy 22:15

El Gran Premio de Japón desembarca en el icónico Circuito de Suzuka con horarios poco amigables para Latinoamérica. La categoría llega con Mercedes como el equipo a vencer tras sus sólidas actuaciones en Australia y China, mientras Ferrari aparece como el principal perseguidor en este inicio de temporada.

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En este contexto, todas las miradas estarán puestas en Franco Colapinto, que hará su debut en Suzuka con Alpine, un trazado que el argentino tenía marcado como prioridad desde su llegada. Dentro del equipo, la experiencia de Pierre Gasly será clave, mientras que también se destaca el regreso de Sergio Pérez con Cadillac, tras su podio en este circuito en 2024.

El campeonato de pilotos tiene como líder a George Russell con 51 puntos, seguido de cerca por Andrea Kimi Antonelli con 47, mientras que Charles Leclerc completa el podio con 34. En constructores, Mercedes domina con 98 unidades, escoltado por Ferrari (67) y un más relegado McLaren (18), en un arranque que empieza a marcar diferencias.

En cuanto a la agenda, la actividad comenzará el jueves por la noche en Argentina con las primeras prácticas, mientras que la clasificación será en la madrugada del sábado y la carrera principal se disputará el domingo a las 02.00. La transmisión estará disponible a través de Disney+ (Premium), FOX Sports Argentina y también por F1 TV.

Suzuka, uno de los circuitos más técnicos del calendario, suele ser determinante. Allí, Mercedes buscará consolidar su dominio, mientras Red Bull Racing y McLaren intentarán revertir un inicio irregular en China y volver a meterse en la pelea grande.

Horarios en Argentina y dónde ver la carrera

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas

03.00 a 04.00 horas Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo