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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 22º
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Félix Páez Molina fue elegido presidente de la UAR y Chaud representó a Santiago

El titular de la Unión Santiagueña de Rugby participó de la Asamblea donde se definió la nueva conducción de la Unión Argentina de Rugby para el período 2026-2030.

Hoy 15:35
Carlos Chaud Félix Páez

El presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, Carlos Chaud, participó este jueves de la Asamblea General de la Unión Argentina de Rugby, en la que el cordobés Félix Páez Molina fue elegido como nuevo presidente para el período 2026-2030.

Durante la jornada, que contó con la presencia de los presidentes de todas las uniones del país, se aprobaron la gestión, la memoria y los estados contables correspondientes a 2025, además del presupuesto para 2026, marcando el rumbo institucional del rugby argentino.

En este contexto, Carlos Chaud, quien fue recientemente proclamado al frente de la Unión Santiagueña, aprovechó la ocasión para establecer contactos y avanzar en propuestas y proyectos de cara a su nueva gestión.

La participación del dirigente santiagueño en este tipo de encuentros resulta clave para fortalecer la presencia institucional de la provincia y generar vínculos que impulsen el desarrollo del rugby a nivel local y nacional.

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