Lionel Scaloni bajó las expectativas y habló de todo antes del amistoso con Mauritania

El entrenador analizó el presente de la Selección Argentina, se refirió al Mundial 2026, la lista, Messi y la paridad entre selecciones. “El Mundial es terriblemente complicado”, aseguró.

Hoy 16:55

A un día del amistoso frente a Mauritania en La Bombonera, Lionel Scaloni brindó una extensa conferencia de prensa donde dejó definiciones fuertes sobre el presente y el futuro de la Selección Argentina. A menos de tres meses del Mundial 2026, el DT pidió calma y remarcó la enorme paridad entre los candidatos.

Uno de los temas principales fue la Finalissima cancelada, donde explicó las complicaciones logísticas: “No sabíamos dónde jugábamos y había que buscar alternativas. No es culpa de nadie, el fútbol pasa a ser secundario en estos casos”. Además, destacó que estos amistosos sirven para evaluar jugadores y darle oportunidades a los más jóvenes que buscan meterse en la lista.

En cuanto a la convocatoria, Scaloni fue claro: “Estamos abiertos a que se metan jugadores nuevos. Todo dependerá de cómo lleguen, no solo en lo físico sino en el nivel de juego”. En esa línea, nombres como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Valentín Barco aparecen como parte de esa nueva camada que pelea por un lugar.

Sobre Lionel Messi, el entrenador no dejó dudas: “Haré todo lo posible para que esté. Se ganó el derecho a decidir. Para el bien del fútbol, todos queremos verlo en el Mundial”. También descartó una vuelta de Ángel Di María, al considerar que es una etapa terminada, más allá de la buena relación que mantienen.

Pensando en la Copa del Mundo, el DT fue contundente: “No hay menos de 10 selecciones que puedan ganarla. El Mundial es muy complicado, terriblemente complicado”. En ese sentido, remarcó que el equipo deberá adaptarse a que los rivales jueguen de manera diferente por ser el último campeón.

Además, hizo referencia a cuestiones logísticas como el calor en Estados Unidos y la elección del búnker en Kansas, y también habló de los jugadores lesionados como Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, confiando en que llegarán en condiciones.

Por último, Scaloni dejó una frase que marca el espíritu del grupo: “Tengo la tranquilidad de que hay un equipo atrás que va a dar todo. Lo que se viene es bravo”. La cuenta regresiva ya empezó y la Albiceleste entra en la recta final hacia el gran objetivo.