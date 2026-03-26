River mostró cómo quedará el Monumental ampliado y techado

A través de las redes oficiales, el club mostró detalles del proyecto y confirmó que tendrá una capacidad total de 101.000 espectadores

Hoy 17:01

River Plate dio a conocer las primeras imágenes virtuales de cómo quedará el renovado Estadio Monumental tras su próxima ampliación. A través de las redes oficiales, el club mostró detalles del proyecto y confirmó que tendrá una capacidad total de 101.000 espectadores, con 77.000 plateas y 24.000 populares.

Las imágenes reflejan un estadio completamente modernizado, con una cubierta traslúcida y acústica, nuevas estructuras y una estética renovada. Entre los principales cambios, se destacan las 13 filas adicionales en la quinta bandeja, que permitirán sumar cerca de 16.000 nuevos lugares, además de columnas con ascensores, mejoras en la fachada y la incorporación del llamado “mirador monumental”.

En medio del anuncio, el club también dejó un mensaje con tono de chicana, al remarcar que se trata de “espectadores reales”, en clara comparación con la incertidumbre que rodea la ampliación de Boca Juniors y su estadio, La Bombonera.

El proyecto fue presentado a comienzos de año por el presidente Stéfano Di Carlo, quien aseguró que el nuevo Monumental será “uno de los más importantes del mundo”. Las obras comenzarán en mayo y tendrán un avance significativo durante el parate por el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta remodelación, River Plate apunta a consolidar un estadio de nivel internacional, acorde a su crecimiento institucional y deportivo.