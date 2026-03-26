Se demora el regreso de Agostina Páez: “Estoy desesperada, no sé cuánto más voy a estar aquí”

La abogada santiagueña estuvo nuevamente en los tribunales de Río de Janeiro junto a su papá y su abogada Carla Junqueira.

Hoy 17:37

Luego del revés que recibió la abogada santiagueña Agostina Páez, este jueves su representante legal Carla Junqueira presentó un habeas corpus. Además, la letrada fue muy crítica y dijo que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Brasil por la animosidad que pesa contra la santiagueña.

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“Estoy destrozada y desesperada. No sé cuánto más voy a estar aquí”, dijo Agostina al canal de noticias LN+. Asimismo, la abogada Carla Junqueira explicó que aún no entienden por qué el juez retrocedió en la medida.

“Quizá se dejó llevar por lo que dijeron los medios y la opinión pública. Pero si la ley está para darle lugar a la opinión pública la podemos juzgar en la plaza. La justicia tiene que estar para hacer cumplir la ley”, señaló Junqueira.

El arribo de Agostina Páez al país sigue siendo incierto, y tendría que esperar 15 días más en el vecino país hasta que se conozca el fallo judicial.