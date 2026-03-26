Frías habilitó la refuncionalización del centro obstétrico en el hospital zonal

La habilitación del área busca optimizar la atención integral de las mujeres y fortalecer el sistema de salud público en la región.

Hoy 17:42

La ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, encabezó este jueves por la mañana la habilitación del Centro Obstétrico en el Hospital Zonal de Frías, una refuncionalización estratégica de los servicios que permitirá optimizar la atención integral de las mujeres y fortalecer el sistema de salud público en la región.

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Del acto también participaron el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la directora del Interior, Graciela Alzogaray; la coordinadora de Zona, Gabriela Alzogaray; el director del Hospital Zonal de Frías, Karim Ichari; y el intendente de la ciudad, Néstor Humberto Salim.

La refuncionalización de esta área consistió en la unificación y reorganización de todos los servicios de atención ginecológica y obstétrica, que anteriormente se encontraban distribuidos en distintos sectores del hospital. Así se logra estructurar y centralizar la atención en un mismo espacio, mejorando la calidad del servicio, los tiempos de respuesta y la comodidad de las pacientes.

La ministra Nassif destacó el trabajo del equipo local y afirmó que desde el Ministerio de Salud se acompañará este crecimiento. “Se logró reorganizar los recursos disponibles, generando un centro que facilita la atención integral e interdisciplinaria a todo lo relacionado con la maternidad y la salud de las mujeres”, afirmó.

Finalmente, la ministra reafirmó el compromiso del sistema sanitario provincial: “Vamos a seguir fortaleciendo la organización, la gestión y la estrategia de atención primaria en el territorio, porque contamos con un recurso humano altamente capacitado y un hospital que es orgullo para toda la comunidad de Frías”.

El Centro Obstétrico cuenta con consultorios ginecológicos y obstétricos, sala de partos, área de ecografías, un sector de internación con 16 camas, servicio de identificación del recién nacido, atención de urgencias obstétricas, enfermería y admisión.

Por su parte, el secretario de Salud, Sabalza, remarcó que “este avance refleja una política de Estado que prioriza la vida”. En ese sentido, subrayó el valor del trabajo articulado: “El compromiso del equipo de salud, junto con la comunidad, es fundamental para sostener un sistema en red, con calidad y calidez humana”.

A su turno, la directora del Interior, Alzogaray, puso en valor la gestión local al señalar que “el trabajo en equipo y una administración eficiente de los recursos permiten mejorar los resultados en salud”.

Cabe destacar que el equipo de trabajo está conformado por ginecólogos, licenciadas en obstetricia, pediatras que se turnan en guardias, enfermeras, identificadoras y administrativas, garantizando atención permanente y especializada. En este centro se realizan entre 35 y 40 partos mensuales, lo que refleja la importancia de este servicio para la comunidad.