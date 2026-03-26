El gesto de Jennifer Lopez que se volvió viral al escuchar el nombre de su ex en pleno show

La diva pop protagonizó un divertido momento durante su residencia en Las Vegas cuando un fan subió al escenario y reveló un nombre que desató una reacción inesperada.

Hoy 19:07

Jennifer Lopez volvió a demostrar por qué es una de las artistas más carismáticas del espectáculo con un momento espontáneo que no tardó en viralizarse en redes sociales.

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Todo ocurrió durante uno de sus shows de la residencia Up All Night: Live in Las Vegas, que la estrella lleva adelante en el The Colosseum at Caesars Palace. En medio del espectáculo, la cantante invitó a un fan a subir al escenario para participar de una de las dinámicas con el público.

“Vení acá”, le dijo, mientras lo sumaba al show frente a miles de espectadores. Entre risas, incluso bromeó: “Miren a este tipo… le vamos a sacar todo lo que tiene”.

Pero el momento más comentado llegó segundos después, cuando la artista le preguntó su nombre. “Ben”, respondió el fan. La reacción de JLo fue inmediata: lanzó un expresivo “¡ugh!” acompañado de una mueca que desató carcajadas tanto en el público como en redes sociales.

Lejos de generar incomodidad, todo quedó en tono de humor. La cantante rápidamente sonrió, mantuvo la complicidad con el fan y lo integró al resto del equipo, llevándolo detrás del escenario junto a sus bailarines.

El episodio, breve pero cargado de picardía, no tardó en hacerse viral y volvió a poner a Jennifer Lopez en el centro de la conversación digital, donde cada gesto suyo se transforma en tendencia.