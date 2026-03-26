Entregaron tablets a los estudiantes de la Escuela Piloto Nº 1 "Maximio Victoria"

Yanina Iturre, intendente de la ciudad de Fernández, encabezó el acto de entrega y compartió un momento con los alumnos de la institución.

Hoy 18:04

En la mañana de este jueves, la intendente de la ciudad de Fernández, CPN Yanina Iturre, visitó las instalaciones de la Escuela Piloto Nº 1 "Maximio Victoria" para presidir el acto de entrega de dispositivos tecnológicos destinados a alumnos del último año del nivel secundario.

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La jefa comunal asistió acompañada por la Directora de Educación, Prof. Lorena Aranda, y fue recibida por la rectora del establecimiento educativo, la Prof. Andrea Sánchez. Durante el encuentro, se procedió a la distribución de 100 tablets destinadas a los estudiantes de 5to año, en el marco del Programa Provincial "Metas Digitales".

Esta iniciativa tiene como objetivo central dotar a los jóvenes de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información y optimicen su trayectoria escolar. El programa busca que los estudiantes puedan integrar estos dispositivos en su formación diaria, brindándoles mayores recursos para sus estudios e investigaciones.

Tras finalizar la entrega, la intendente Yanina Iturre destacó el impacto positivo de esta política pública de alcance provincial. En su discurso, instó a los alumnos a aprovechar al máximo las herramientas provistas por el sistema de educación pública, subrayando que estas acciones buscan garantizar la igualdad de condiciones y achicar la brecha digital para todos los jóvenes del territorio santiagueño.