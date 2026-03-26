Entregaron tablets a los estudiantes de la Escuela Piloto Nº 1 "Maximio Victoria"

Yanina Iturre, intendente de la ciudad de Fernández, encabezó el acto de entrega y compartió un momento con los alumnos de la institución.
En la mañana de este jueves, la intendente de la ciudad de Fernández, CPN Yanina Iturre, visitó las instalaciones de la Escuela Piloto Nº 1 "Maximio Victoria" para presidir el acto de entrega de dispositivos tecnológicos destinados a alumnos del último año del nivel secundario.
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La jefa comunal asistió acompañada por la Directora de Educación, Prof. Lorena Aranda, y fue recibida por la rectora del establecimiento educativo, la Prof. Andrea Sánchez. Durante el encuentro, se procedió a la distribución de 100 tablets destinadas a los estudiantes de 5to año, en el marco del Programa Provincial "Metas Digitales".
Esta iniciativa tiene como objetivo central dotar a los jóvenes de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información y optimicen su trayectoria escolar. El programa busca que los estudiantes puedan integrar estos dispositivos en su formación diaria, brindándoles mayores recursos para sus estudios e investigaciones.
Tras finalizar la entrega, la intendente Yanina Iturre destacó el impacto positivo de esta política pública de alcance provincial. En su discurso, instó a los alumnos a aprovechar al máximo las herramientas provistas por el sistema de educación pública, subrayando que estas acciones buscan garantizar la igualdad de condiciones y achicar la brecha digital para todos los jóvenes del territorio santiagueño.