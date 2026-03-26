Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión efectiva tras un juicio abreviado

La hija de Jorge Rial admitió su responsabilidad en un robo y acordó la pena con la fiscalía. Podría solicitar la libertad condicional en unos ocho meses, una vez homologado el acuerdo judicial.

Hoy 17:25

En un giro en su estrategia judicial, Morena Rial firmó un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad en un hecho de robo, lo que derivó en una condena a tres años de prisión efectiva. El acuerdo fue alcanzado con el fiscal Patricio Ferrari y ahora resta la homologación por parte de la jueza interviniente.

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De acuerdo a lo informado por el periodista Martín Candalaft, la joven ya cumplió parte de la pena durante su detención previa, lo que le permitiría acceder al beneficio de la libertad condicional en un plazo estimado de ocho meses.

En ese contexto, se indicó que Morena podría continuar cumpliendo la condena bajo ciertas condiciones, con la posibilidad de permanecer junto a su hijo Amadeo en el departamento de su hermana, Rocío. Incluso, a futuro, podría acceder a salidas laborales.

El acuerdo evitó que la influencer enfrentara un juicio oral con una expectativa de pena mucho mayor. Según se detalló, la causa contemplaba agravantes que podrían haber derivado en una condena de hasta diez años de prisión.

No obstante, aún resta conocer la postura de las víctimas respecto del acuerdo judicial, ya que no se descarta la posibilidad de una compensación económica como parte del entendimiento alcanzado.