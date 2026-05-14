Charla sobre bullying en Chaco revela un caso de abuso sexual

Una jornada de concientización en Villa Berthet derivó en la detención de un curandero acusado de abuso sexual, resaltando la importancia de la prevención en entornos digitales.

Hoy 03:26

En Villa Berthet, una reciente jornada de prevención organizada por el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco permitió la detención de un hombre acusado de abuso sexual contra una menor.

El evento, titulado “Peligros en Internet, Grooming y Ciberbullying”, se llevó a cabo en la Casa de la Historia y la Cultura y contó con la participación de aproximadamente 200 estudiantes y docentes.

Durante la charla, se discutieron diversos temas relacionados con los riesgos digitales y la violencia en entornos virtuales, así como los mecanismos de denuncia disponibles para las víctimas.

Al finalizar la actividad, una estudiante se acercó a los agentes para compartir un relato de abuso que había estado sufriendo a manos de un curandero cercano a su familia, quien aprovechaba su tiempo a solas con ella.

Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo de intervención, con la participación de autoridades educativas locales, garantizando la protección de la menor.

La Fiscalía de Investigación Penal N°3 de Villa Ángela inició actuaciones por Supuesto Abuso Sexual, mientras que la Comisaría de Villa Berthet colaboró en la detención del sospechoso y en el secuestro de un teléfono celular relevante para la investigación.

El Departamento Cibercrimen enfatizó la relevancia de este tipo de actividades, que fomentan un espacio de confianza donde los jóvenes pueden sentirse cómodos para buscar ayuda y visibilizar situaciones de violencia.