Niño de Santo Tomé en grave estado tras caer de camión municipal

Un niño de 9 años se encuentra internado en estado crítico tras caer de un camión municipal en Santo Tomé, mientras se investiga el accidente.

Hoy 04:10

Un niño de 9 años permanece internado en estado delicado tras sufrir una caída desde un camión volcador de la Municipalidad de Santo Tomé. El grave incidente tuvo lugar durante la tarde del martes en la zona oeste de la ciudad, específicamente en las inmediaciones de las calles Sarmiento y Mosconi, y está siendo investigado por las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del accidente.

Según los primeros testimonios obtenidos en el lugar, el menor y otro niño se habrían sujetado de la parte trasera del camión mientras este circulaba de oeste a este. Lo que comenzó como una aparente travesura terminó en un dramático suceso que mantiene a la comunidad de Santo Tomé en estado de alarma.

Los vecinos informaron que ambos niños estaban colgados en la parte posterior del vehículo. Uno de ellos logró descender cuando el camión se detuvo en un semáforo, mientras que el otro cayó cuando el vehículo reanudó su marcha.

Tras el accidente, comerciantes y vecinos se movilizaron rápidamente para asistir al menor mientras esperaban la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias. Algunos de los presentes incluso realizaron maniobras de reanimación hasta que finalmente el niño fue trasladado de urgencia al hospital, escoltado por patrulleros policiales.

Un aspecto crucial de la investigación es determinar si el conductor del camión se percató de la presencia de los menores en la parte trasera del vehículo. Testigos indicaron que el chofer continuó su trayecto sin advertir lo sucedido.

Durante la noche del martes, efectivos policiales trabajaron en la preservación de la escena y en la recolección de pruebas. Asimismo, se esperaba la intervención de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes analizarían cámaras de seguridad y tomarían declaraciones para reconstruir la mecánica del hecho.

El director del hospital Iturraspe, Francisco Villano, proporcionó detalles sobre el estado de salud del menor, confirmando que permanece en terapia intensiva pediátrica. “Fue estabilizado e ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. A través de una tomografía de cráneo se constató una fractura occipital. Permanece con asistencia mecánica respiratoria y cursa sus primeras 24 horas de internación. Se mantiene estable”, indicó el profesional.

La situación ha generado una profunda conmoción en Santo Tomé, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias exactas del accidente.