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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 22º
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En vivo: Brasil y Francia se miden en un amistoso de alto voltaje antes del Mundial 2026

La Canarinha y Les Bleus chocan este jueves en Estados Unidos en un duelo que servirá como termómetro. Ambos seleccionados aparecen como firmes candidatos al título y buscan ajustar piezas de cara a la Copa del Mundo.

Hoy 17:27

Las selecciones de Brasil y Francia se enfrentarán este jueves desde las 17:00 en el Gillette Stadium, en un amistoso internacional que genera expectativa en la previa del Mundial 2026. Más allá de ser un partido de preparación, será una prueba clave para medir el nivel de dos potencias.

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