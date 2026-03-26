Central Córdoba tiene agenda confirmada para el tramo final del Apertura

El Ferroviario ya conoce su cronograma para las fechas 13 a 16 de la Liga Profesional de Fútbol. Central Córdoba afrontará una seguidilla clave en la recta final del torneo.

Hoy 15:49

Central Córdoba ya tiene confirmados los días y horarios para sus próximos compromisos en la Liga Profesional, en lo que será un tramo decisivo del Torneo Apertura.

En la fecha 13, el Ferroviario será local el domingo 5 de abril a las 20.30, cuando reciba a Newell’s Old Boys, en un duelo importante para seguir sumando en casa.

Luego, por la fecha 14, el equipo santiagueño visitará a Vélez Sarsfield el lunes 13 de abril a las 21.30, en Liniers, en un cruce exigente fuera de casa.

En la fecha 15, Central Córdoba volverá a jugar como local el lunes 20 de abril a las 17.15 frente a Platense, buscando hacerse fuerte ante su gente.

Finalmente, en la fecha 16, cerrará esta seguidilla el viernes 24 de abril a las 19.15, cuando visite a Lanús, en otro compromiso de alta exigencia.

Resta confirmar día y horario del encuentro pendiente ante Boca Juniors por la 9ª fecha del torneo