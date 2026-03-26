El arsénico en el agua será eje de una jornada en Santiago del Estero

Autoridades provinciales y universitarias anunciaron la realización del evento para el próximo 31 de marzo, de 8 a 13, en el Centro Cultural “Sixto Palavecino” de la ciudad de Fernández.

Hoy 19:38

En una conferencia de prensa realizada en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, autoridades provinciales y universitarias anunciaron la realización de la III Jornada Regional del Arsénico, un espacio de reflexión y trabajo interdisciplinario sobre una problemática que afecta a gran parte del territorio santiagueño.

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El encuentro contó con la participación del rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Marcelino Ledesma; el rector de la UCSE, Luis Lucena; el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Adrián Suárez; y representantes de la Mesa Interinstitucional del Arsénico.

La jornada se llevará a cabo el próximo 31 de marzo, de 8 a 13, en el Centro Cultural “Sixto Palavecino” de la ciudad de Fernández, bajo el lema “Agua con arsénico: saberes y prácticas en torno a una problemática regional compleja”. La actividad será libre y gratuita, destinada a profesionales, docentes y público en general, y contará con certificación con puntaje docente.

Durante la presentación, Lucena destacó la importancia de la iniciativa al señalar que “se trata de una problemática compleja que aqueja a Santiago del Estero no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde los aspectos educativos, comunitarios y sociales”, y remarcó la necesidad de “miradas interdisciplinarias para el aporte de soluciones”.

Por su parte, Ledesma explicó que el evento estará organizado en tres ejes principales. “En primer lugar, se va a presentar una mesa de expertos con una mirada interdisciplinaria, donde se abordará el arsénico en relación con la salud pública, los alimentos y la georreferenciación en la provincia”, indicó. Además, adelantó que se desarrollarán talleres participativos y una exposición de pósters con resultados de investigaciones.

En tanto, Suárez subrayó que la jornada se enmarca en los lineamientos estratégicos del gobierno provincial. “El agua es la segunda meta del Bicentenario y un eje central dentro del plan estratégico de ciencia, innovación y tecnología. Lo abordamos desde el consumo humano, animal y productivo”, afirmó. Asimismo, destacó la participación de especialistas como Alejo Pérez Carrera, Susana Mercado y Antonio Ramírez, quienes integrarán el panel central.

Desde la organización también resaltaron que más de once instituciones forman parte de la Mesa Interinstitucional del Arsénico, consolidando un trabajo articulado entre el ámbito académico, científico y gubernamental.

El programa incluye un panel interdisciplinario, talleres sobre prevención del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) y el rol de la educación, además de un espacio para la presentación de investigaciones y tecnologías de remediación.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario online, mientras que para más información se encuentra disponible el correo electrónico mesadelarsenico@gmail.com.