Megaoperativo: secuestran 25 caballos y un camión por graves irregularidades en los traslados

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos estratégicos y detectaron falta de documentación clave y anomalías en las marcas de los animales. Los equinos quedaron bajo custodia policial.

Hoy 20:58

Efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 14 llevaron adelante dos operativos de prevención en días consecutivos que culminaron con el secuestro de 25 caballos y un camión, en el marco de controles sobre el transporte de animales.

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Uno de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de avenida Coronel Borges y Ruta Nacional N° 34, donde los uniformados interceptaron un camión que trasladaba 10 equinos. Tras identificar al conductor, se constató que los animales provenían de la ciudad de Ojo de Agua y tenían como destino Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

En un segundo operativo, realizado en el acceso oeste sobre Ruta Provincial N° 13, el personal logró secuestrar otros 15 caballos, los cuales también quedaron bajo resguardo policial en calidad de secuestro preventivo, hasta tanto se acredite su legítima procedencia.

Al inspeccionar la documentación del transporte, los efectivos detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la falta de guía de renta, ausencia de certificado de marca y señal, carencia de documentación sanitaria obligatoria y anomalías en las marcas de los animales, algunas de ellas de reciente realización.

Por disposición judicial, todos los equinos fueron trasladados a la base de la División Policía Montada en la ciudad Capital, donde permanecerán resguardados mientras avanzan las actuaciones correspondientes.