Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 24º
X
Policiales

Megaoperativo: secuestran 25 caballos y un camión por graves irregularidades en los traslados

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos estratégicos y detectaron falta de documentación clave y anomalías en las marcas de los animales. Los equinos quedaron bajo custodia policial.

Hoy 20:58
caballos secuestrados

Efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 14 llevaron adelante dos operativos de prevención en días consecutivos que culminaron con el secuestro de 25 caballos y un camión, en el marco de controles sobre el transporte de animales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de avenida Coronel Borges y Ruta Nacional N° 34, donde los uniformados interceptaron un camión que trasladaba 10 equinos. Tras identificar al conductor, se constató que los animales provenían de la ciudad de Ojo de Agua y tenían como destino Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

En un segundo operativo, realizado en el acceso oeste sobre Ruta Provincial N° 13, el personal logró secuestrar otros 15 caballos, los cuales también quedaron bajo resguardo policial en calidad de secuestro preventivo, hasta tanto se acredite su legítima procedencia.

Al inspeccionar la documentación del transporte, los efectivos detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la falta de guía de renta, ausencia de certificado de marca y señal, carencia de documentación sanitaria obligatoria y anomalías en las marcas de los animales, algunas de ellas de reciente realización.

Por disposición judicial, todos los equinos fueron trasladados a la base de la División Policía Montada en la ciudad Capital, donde permanecerán resguardados mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron nuevos detalles del brutal matricidio que conmociona a Monte Quemado
  2. 2. Tres integrantes de una familia mueren en un violento choque frontal cerca de Icaño
  3. 3. Un colectivo cayó al río con más de 40 pasajeros cuando intentaba abordar un ferry
  4. 4. Dos años de prisión preventiva para Cristian Salto por el femicidio de Thania Santillán
  5. 5. Comenzó el juicio por el homicidio de Julio Jiménez ocurrido en Las Termas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT