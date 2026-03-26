Robó en un jardín y lo detuvieron cuando intentaba cometer otro delito

Un procedimiento de rutina permitió identificar a uno de los autores del golpe al jardín “Santiaguito”. Recuperaron parte del botín y un joven quedó detenido por orden judicial.

Hoy 21:02

Un operativo preventivo realizado durante la madrugada en la zona centro de la Capital terminó con el esclarecimiento de un robo ocurrido días atrás en un jardín de infantes del barrio 8 de Abril. Dos jóvenes fueron demorados y uno de ellos quedó detenido, acusado de haber participado en el hecho.

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El procedimiento se inició cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N°2, recorrían distintos sectores y detectaron a dos individuos en actitud sospechosa en la intersección de calles Saavedra y Viano. Según advirtieron, ambos parecían observar el interior de una vivienda con intenciones de ingresar.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificarlos y, tras averiguaciones y el entrecruzamiento de datos con otras dependencias, establecieron que uno de los demorados —de 19 años y domiciliado en el barrio 8 de Abril— podría estar vinculado al robo perpetrado el pasado 23 de marzo en el jardín de infantes “Santiaguito”.

La sospecha se reforzó a partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad aportadas por personal de la Comisaría Comunitaria N°6, en las que se observa a un joven con características físicas y vestimenta similares a las del sospechoso al momento de cometer el ilícito.

Ya en sede policial, el acusado terminó revelando el lugar donde había ocultado los elementos sustraídos. Con esa información, los efectivos se dirigieron al barrio La Católica, donde lograron secuestrar tres ventiladores de pared, utensilios plásticos, vajilla y otros objetos denunciados como robados.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el joven identificado en las filmaciones quedó alojado en la dependencia policial, mientras avanzan las actuaciones judiciales para definir su situación procesal.