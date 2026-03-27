"Se dejó de lado el tema inflación y se decidió poner más plata en la calle"

El analista económico advirtió en su columna para Radio Panorama sobre un cambio de estrategia del Gobierno Nacional que prioriza la liquidez y el movimiento del mercado por sobre una baja más rápida de la inflación.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados analizó la coyuntura económica y sostuvo que el Gobierno decidió modificar el enfoque de su política, priorizando la circulación de dinero en la economía por sobre una reducción más estricta de la inflación.

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“Se dejó de lado el tema inflación —que va a seguir alta por el precio del barril de petróleo— y va a empezar con 3. Pero decidieron, entre apretar más el torniquete o aflojarlo, aflojarlo y poner plata en la calle”, afirmó en su columna de este viernes en Radio Panorama.

En ese sentido, explicó que se están tomando medidas para aumentar la liquidez, como la baja en las tasas de plazos fijos y la liberación de encajes bancarios. “Desde el 1 de abril, los bancos van a permitir liberar alrededor de tres billones de pesos para que ese dinero llegue al mercado y empiece a moverse de otra manera”, detalló.

Granados también señaló que el escenario actual muestra un tipo de cambio en descenso, con el dólar ubicándose “un 20% por debajo de la banda cambiaria”, lo que contribuye a una mayor calma financiera en el corto plazo.

Al mismo tiempo, recordó que en los meses previos a las elecciones del año pasado se produjo una fuerte dolarización, con la salida de unos 6.500 millones de dólares en cuatro meses, lo que derivó en una escasez de pesos en el sistema. “Ahora, ante ciertas obligaciones, se empieza a vender y eso modifica la dinámica”, explicó.

En relación a los ingresos, el analista advirtió que los salarios continúan rezagados, y que las negociaciones paritarias, como en el sector mercantil, se mantienen dentro de la pauta oficial, aunque incorporan sumas fijas para evitar conflictos.

Para Granados, este conjunto de medidas refleja una decisión de priorizar la reactivación económica, aun cuando implique resignar, al menos en el corto plazo, una desaceleración más marcada de la inflación.