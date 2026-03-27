Se bajó a comprar en Córdoba y le robaron el auto con sus tres hijos adentro

Los tres niños se encontraban dentro del vehículo cuando el ladrón lo sustrajo; la rápida intervención policial permitió su captura.

Hoy 09:57

Un momento de extrema tensión se vivió este jueves en horas del mediodía en la ciudad de Córdoba cuando un hombre sufrió el robo de su auto mientras sus tres hijos se encontraban en el interior.

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El hecho ocurrió en barrio Cerro Norte, cuando la víctima, de 32 años, descendió de su camioneta para ingresar a un local comercial ubicado sobre Donato Álvarez al 8900. En ese instante, un delincuente aprovechó la situación y sustrajo el vehículo.

Dentro del utilitario se encontraban tres menores de edad, lo que generó una rápida intervención policial. Según el testimonio del conductor, el ladrón avanzó apenas unos metros antes de hacer descender a los niños, quienes no sufrieron lesiones.

De inmediato, efectivos del Comando de Acción Preventiva desplegaron un operativo cerrojo en la zona norte de la ciudad. Gracias al rápido accionar, lograron ubicar el vehículo en calle Rumiñahui al 7900, en barrio Villa 9 de Julio.

En ese sector, los uniformados interceptaron al delincuente, un hombre de 27 años, en un descampado y procedieron a su detención. Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular.

El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados, mientras que el vehículo fue recuperado y los menores resultaron ilesos tras el dramático episodio.