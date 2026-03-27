La advertencia de la FIA a Franco Colapinto tras su incidente con Verstappen en la práctica del GP de Japón

El argentino Franco Colapinto fue protagonista de un momento tenso durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón, disputado en el circuito de Suzuka, tras un incidente en pista con Max Verstappen que derivó en una citación ante los comisarios deportivos.

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La situación se produjo apenas ocho minutos después de iniciada la FP2, cuando el piloto de Alpine realizaba movimientos zigzagueantes en la recta entre las curvas 14 y 15 para calentar los neumáticos antes de la exigente curva 130R.

La maniobra que generó la polémica

En ese momento, Verstappen venía en una vuelta rápida y se encontró inesperadamente con el monoplaza del argentino. Si bien no hubo contacto entre los autos, el neerlandés debió abortar su giro lanzado por la diferencia de velocidad.

Tras el entrenamiento, los comisarios analizaron el episodio y convocaron a ambos pilotos junto a sus equipos para revisar lo sucedido.

Qué dijeron los comisarios tras investigar el incidente

Según el informe oficial, los jueces revisaron las imágenes de video, las comunicaciones radiales y las cámaras onboard. Allí se constató que el auto número 43 recibió advertencias por radio sobre la proximidad del Red Bull.

El reporte indicó que Colapinto dejó de zigzaguear cuando Verstappen se acercó, pero permaneció en la trazada y aceleró, lo que igualmente obligó al campeón del mundo a levantar.

El argentino reconoció que calculó mal la velocidad de aproximación e intentó acelerar para evitar interferir, aunque no fue suficiente. Verstappen, en tanto, explicó que esperaba que el Alpine se corriera hacia un costado y, al no ocurrir, decidió abortar su intento.

La sanción para el piloto argentino

Finalmente, los comisarios determinaron que Colapinto obstaculizó innecesariamente a Verstappen y aplicaron la sanción habitual para este tipo de acciones en entrenamientos: una advertencia oficial.

De esta manera, el joven argentino sumó experiencia en otra jornada intensa dentro de la Fórmula 1, en un circuito tan desafiante como Suzuka, donde continúa su proceso de adaptación en la máxima categoría.