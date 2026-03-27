En el marco del Mes de la Mujer, la intendente Fuentes homenajeó a mujeres libanesas

Durante la ceremonia se homenajeó a mujeres libanesas y descendientes que se destacaron en ámbitos culturales, sociales y políticos.

Hoy 10:01

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó como invitada de la conmemoración organizada por la Unión Cultural Argentino Libanesa con motivo del mes de la mujer, donde se homenajearon a representantes del género, tanto libanesas como descendientes que se destacaron por su aporte en el ámbito cultural y social.

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Durante la ceremonia, la intendente Fuentes hizo entrega a la presidenta de la institución Lilian Jozami, de la declaración de interés municipal al primer homenaje a la libanidad en la mujer y a todas quienes “han sido fundamentales en Santiago del Estero destacándose en la vida política, cultural y social y por mantener el legado, el trabajo comunitario y la gestión pública”.

Homenaje a la mujer libanesa en la Capital

El acto se inició con las palabras de la presidenta de la entidad quien destacó el rol de las mujeres quienes inmigraron del país asiático hasta quienes hoy continúan con la herencia y trabajan en el fortalecimiento de los lazos de ambas comunidades.

Siguió con la entrega de reconocimientos a las referentes y a quienes en vida dejaron su legado en tierra santiagueña.