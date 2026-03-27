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Últimas entradas: Forever Hits 90’S se viene con todo en Zambra y promete una noche única

El evento será este sábado 28 de marzo con shows en vivo y una propuesta noventosa. Solo quedan tickets generales disponibles.

Hoy 11:29

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición de Forever Hits, y desde la organización confirmaron que quedan las últimas entradas generales para el evento que se realizará este sábado 28 de marzo en Zambra Cocina de Autor.

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La edición número 19 tendrá una temática especial dedicada a los años 90, con una propuesta que combina música en vivo, ambientación y gastronomía, y que ya genera gran expectativa en el público santiagueño.

El evento contará con cuatro shows en vivo, entre ellos la presentación de DM Experience, que llegará por primera vez a Santiago del Estero. También estarán Chelo Delgado de Zimbabwe, Jazzy Mel y Gustavito de Tulipanes.

Desde la organización indicaron que los sectores más exclusivos ya se encuentran agotados, por lo que solo quedan disponibles entradas generales, lo que marca el alto nivel de convocatoria de esta edición.

Forever Hits se consolida como una de las propuestas más convocantes de la provincia, con una experiencia integral que invita a revivir los clásicos de una década inolvidable.

Las entradas pueden adquirirse en Hotel Coventry, Lázaro, Zambra Eventos y Black Store Rock, o de manera online a través de la plataforma de venta web.

La recomendación es clara: no quedarse afuera de una noche que promete música, nostalgia y shows en vivo en uno de los eventos más esperados del año.

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