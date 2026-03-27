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Vialidad Nacional solicita máxima precaución en la Ruta Nacional 9 sur

Equipos y operarios viales realizan tareas de bacheo y mejoras en la RN 9, por ello se solicita prudencia al circular.

Hoy 11:22
Operarios de Vialidad Nacional

Se informa que, debido a las malas condiciones climáticas, se solicita transitar con extrema precaución en la RN 9, en el tramo comprendido entre las ciudades de Loreto y Ojo de Agua, específicamente entre los kilómetros 1020 y 1030.

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Además, se informa que equipos y operarios viales realizan tareas de bacheo y mejoras en la RN 9, por ello se solicita prudencia al circular y respetar las indicaciones de los banderilleros.

Las tareas operativas están a cargo del personal del 16° Distrito de la DNV.

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