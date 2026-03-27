¿Sin Messi ni De Paul? La formación que planea Scaloni para enfrentar a Mauritania

El DT del seleccionado argentino de fútbol arma el 11 para el amistoso de esta noche.

Hoy 12:48

La Selección Argentina disputará este viernes un nuevo partido amistoso internacional frente a Mauritania, desde las 20.15 en La Bombonera, en lo que será la última presentación en el país antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El encuentro se organizó luego de la suspensión de la Finalissima ante España, y el entrenador Lionel Scaloni apostaría por una formación con mayoría de habituales titulares, aunque con algunas dudas en el equipo.

Messi esperaría en el banco

Una de las principales novedades sería que Lionel Messi no arrancaría desde el inicio, aunque podría sumar minutos ingresando en el segundo tiempo.

En el arco, el DT se inclinó finalmente por Emiliano “Dibu” Martínez, quien le habría ganado la pulseada a Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Dudas en defensa y mediocampo

En la defensa, Nahuel Molina ocuparía el lateral derecho, mientras que Cristian Romero sería titular junto a Marcos Senesi, aunque Lucas Martínez Quarta también pelea por ese lugar.

En el lateral izquierdo, la duda pasa por Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, mientras que Gabriel Rojas aparece como alternativa tras su primera convocatoria gracias a su gran nivel en Racing.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul no sería de la partida debido a una molestia muscular, por lo que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan como titulares. Además, Nicolás González le habría ganado el lugar a Giuliano Simeone y Leandro Paredes, para completar la zona media junto a Nicolás Paz.

Panichelli, baja por una grave lesión

En la ofensiva, Julián Álvarez comandaría el ataque junto a Thiago Almada, mientras que la gran noticia negativa fue la lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante la práctica del jueves.

El delantero de 23 años deberá ser operado y tendrá una recuperación estimada en al menos seis meses, quedando sin chances de integrar la lista mundialista.

La probable formación de Argentina

La posible alineación de la Selección Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.