Sarmiento mostró sus nuevas butacas y le tiró un palito a Central Argentino: “Esperan la liga local...”

El Profe realizó un picante posteo en sus redes sociales mostrando mejoras en el estadio sin olvidarse del rival de toda la vida.

Hoy 13:03

En la previa del partido que disputará este domingo desde las 18 ante Sarmiento de Resistencia por la segunda fecha del Torneo Federal A, Sarmiento de La Banda presentó las nuevas butacas en el sector de plateas de su estadio y no dejó pasar la oportunidad para lanzar una chicana a Central Argentino.

El club bandeño compartió un posteo en sus redes sociales mostrando las mejoras en sus instalaciones, acompañado de un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

En la publicación, el Profe invitó a sus simpatizantes a acompañar al equipo y dejó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia el Albo.

“Mejorando la casa para ustedes… Colocando butacas nuevas. Vení el domingo a alentar a Sarmiento. Será una fiesta… como siempre. Mi vida ellos que esperan la liga local…”, expresó el club junto a la imagen de las flamantes plateas.

Un partido clave para recuperarse en casa

En lo deportivo, el equipo buscará hacerse fuerte como local y sumar sus primeros puntos en el torneo, tras el debut con derrota frente a Boca Unidos en Corrientes.

El encuentro será controlado por César Antonio Ceballo como árbitro principal, con Luciano Agustín Díaz (asistente 1), Dalma Pérez (asistente 2) y Mario Facundo Rojo Casal como cuarto árbitro.

Con estadio renovado, clima de expectativa y una previa caliente por la rivalidad local, Sarmiento intentará transformar el domingo en una verdadera fiesta junto a su gente.