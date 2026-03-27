Nelson Bravo cuestionó la falta de apoyo nacional y defendió el modelo provincial de Turismo

El subsecretario de Turismo criticó la ausencia de políticas federales, advirtió una caída en el consumo turístico y destacó el esfuerzo de Santiago del Estero para sostener la actividad.

Hoy 13:44

En diálogo con Radio Panorama, el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, trazó un panorama crítico sobre la situación del sector a nivel nacional, al tiempo que remarcó el trabajo sostenido de la provincia para mantener el movimiento turístico en un contexto adverso.

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En primer lugar, el funcionario explicó la ausencia de la provincia en la última reunión del Consejo Federal de Turismo. “No estuvimos presentes porque hace más de dos años no hay una intención ni inversión concreta por parte del Estado Nacional para favorecer al sector”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la pérdida de jerarquía del área turística y los constantes cambios en su estructura: “Ha sido muy vapuleada, cada vez la van achicando más”.

Bravo también apuntó contra la falta de políticas públicas sostenidas. “Son dos años de manoseos, de patear la pelota para adelante, sin nada en concreto”, sostuvo, y remarcó la ausencia de programas federales como el Previaje o el plan 50 Destinos, que anteriormente impulsaban la actividad en todo el país.

Sobre las alternativas implementadas, fue tajante: “Hubo una especie de ‘Previaje Blue’, pero era solo de nombre. Era una línea de crédito que no tuvo éxito ni impacto real en el turismo”. Según explicó, las condiciones de acceso y su limitada aplicación hicieron que no lograra el objetivo esperado.

En cuanto a los datos del sector, Bravo cuestionó la lectura oficial: “Se habla de un crecimiento del 1% en turistas, pero se omite que el consumo y la cantidad de noches bajaron, y que si se compara 2025 con 2024 hay una caída del 20%”. Además, rechazó la idea de que el turismo pueda sostenerse sin intervención estatal: “Es falso. Las provincias siguen invirtiendo en infraestructura, eventos y promoción”.

El subsecretario aseguró que la falta de apoyo nacional es generalizada: “Es en todo el país. Los programas federales ya no existen y no hay intención de retomarlos”, aunque reconoció que puede haber ayudas puntuales y discrecionales para ciertos eventos.

A nivel provincial, destacó que el turismo continúa siendo una política de Estado. “No es solo una decisión del gobierno, sino de todo el sector que trabaja de manera articulada”, indicó. En ese marco, mencionó el impulso del Consejo Económico y Social y la planificación de nuevas líneas de acción para fortalecer la actividad.

De cara a la temporada otoño-invierno, adelantó que ya trabajan en el lanzamiento en Las Termas de Río Hondo, previsto para mayo, con eventos deportivos y propuestas culturales. “Estamos preparando actividades para vacaciones de invierno y también propuestas académicas”, señaló.

En cuanto al contexto internacional, explicó que el turismo europeo se mantiene relativamente estable, pero advirtió una fuerte caída en visitantes de países limítrofes. “Hoy tienen opciones más baratas en Brasil o Chile, y eso nos afecta”, afirmó.

Finalmente, Bravo subrayó el rol clave de la infraestructura y los eventos en la provincia. Destacó el impacto del autódromo, el estadio y los espectáculos deportivos de nivel internacional: “Generan un movimiento turístico muy importante y permiten que tanto la Capital como Las Termas trabajen con alta ocupación”.

“A pesar de las dificultades, en Santiago se sigue apostando al turismo todo el año. Es una actividad central y vamos a seguir fortaleciendo ese camino”, concluyó.