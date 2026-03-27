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La Banda busca hacer historia con la empanada más grande de Santiago del Estero

El evento se realizará el 19 de abril en el Rincón de la Empanada y busca revalorizar la tradición culinaria local, convocando a vecinos y turistas en una propuesta cultural y gastronómica sin precedentes.

Hoy 14:32
La Banda

En el marco de su aniversario, el espacio gastronómico y cultural “Rincón de la Empanada” llevará adelante un evento sin precedentes en la ciudad: la elaboración de la empanada más grande de Santiago del Estero, que tendrá aproximadamente dos metros de diámetro.

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La actividad se realizará el próximo 19 de abril y es organizada por el chef y gestor cultural Don Ramón Benítez, junto a Héctor Reynoso, propietario del Rincón de la Empanada, quienes impulsan esta propuesta con el objetivo de poner en valor una de las tradiciones culinarias más representativas de la región.

El evento contará con el acompañamiento del Municipio de la ciudad de La Banda, a través de la Dirección de Turismo, consolidándose como una actividad que busca convocar a vecinos y visitantes en torno a la cultura, la gastronomía y la identidad local.

Se espera una amplia participación del público, en lo que promete ser una verdadera fiesta popular. Además, esta propuesta aspira a incorporarse a la agenda cultural de la ciudad de La Banda como un nuevo atractivo turístico y cultural.

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