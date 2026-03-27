Javier Milei hablará en cadena nacional tras el fallo por YPF

El mensaje se grabará por la tarde y se centrará en la resolución de la Justicia de EE.UU. que favoreció a la Argentina.

Hoy 15:25

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional luego del fallo de la Justicia de EE.UU. que benefició a la Argentina en el caso YPF.

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Todavía no hay horario confirmado, pero se cree que la grabación se haría durante la tarde y se proyectaría antes del partido de la Selección contra Mauritania, que empieza a las 20.15.

Se presume que el Presidente hablará de YPF y no se descarta una mención en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por vuelos al exterior.

Se espera que Milei capitalice el fallo de la Justicia estadounidense y vuelva a cuestionar al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El Gobierno busca volver a marcar la agenda, hecho que no lograba en los últimos días por la investigación sobre Adorni. En este sentido será la cadena nacional de esta noche.