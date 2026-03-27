Sarmiento dio a conocer el precio de las entradas para su debut como local en el Federal A

El Profe bandeño recibirá el domingo a las 18 a Sarmiento de Resistencia por la zona 2 y buscará recuperarse tras la derrota en el debut.

Hoy 15:59

Sarmiento de La Banda informó los precios de las entradas para el partido que disputará este domingo desde las 18 frente a su homónimo de Resistencia, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la zona 2 del Torneo Federal A.

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El conjunto dirigido por el Profe intentará hacerse fuerte en casa luego de la caída en el debut ante Boca Unidos en Corrientes, en lo que será su primera presentación como local en la temporada.

Los precios de las entradas

Desde el club detallaron los valores diferenciados para socios y no socios:

Para socios:

Platea y preferencial: $12.000

$12.000 General: $8.000

Para no socios:

Platea y preferencial: $20.000

$20.000 General: $15.000

$15.000 Menores y jubilados: $10.000



El equipo bandeño intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos en el campeonato y comenzar a hacerse fuerte ante su gente, en un torneo siempre exigente como el Federal A.

Se espera un buen marco de público en el estadio Ciudad de La Banda para acompañar al Profe en su primer compromiso en casa.