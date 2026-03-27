Messi tendrá una tribuna a su nombre en el nuevo estadio de Inter Miami

Inter Miami anunció un nuevo y significativo homenaje para Lionel Messi: una de las tribunas de su nuevo estadio, el Nu Stadium, llevará el nombre del capitán de la Selección Argentina, en un reconocimiento inédito para un futbolista que aún continúa en actividad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio fue realizado a través de un emotivo video difundido en redes sociales, donde el club destacó la magnitud de la figura del rosarino dentro y fuera del campo de juego.

El mensaje del club estuvo cargado de simbolismo y resaltó que este reconocimiento no responde a la nostalgia sino a la actualidad del astro argentino.

“Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos… y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, expresó el video institucional.

La Leo Messi Stand estará ubicada en la grada este del estadio y abarcará distintos sectores tanto del anillo inferior como del superior, formando parte central del diseño del moderno recinto que se construye en Florida.

Un reconocimiento por su impacto en el club

Desde Inter Miami destacaron que la decisión responde al impacto deportivo e institucional que generó Messi desde su llegada en 2023, etapa en la que el club logró sus primeros títulos y elevó su competitividad.

Además, remarcaron el crecimiento en la visibilidad del fútbol en Estados Unidos y la revolución que generó el argentino en la MLS, tanto por su rendimiento como por el fenómeno que provoca entre los hinchas.

El estreno del nuevo estadio

La inauguración oficial del estadio será el 4 de abril, cuando Inter Miami reciba a Austin FC en un partido correspondiente a la Major League Soccer.

El club también adelantó que los simpatizantes ubicados en la tribuna que llevará el nombre de Messi tendrán experiencias especiales y sorpresas exclusivas, como parte del atractivo del nuevo escenario.

Este homenaje se suma al que ya había realizado Newell’s Old Boys en 2025, cuando bautizó una de las tribunas del estadio Marcelo Bielsa con el nombre completo del capitán argentino, reafirmando así la dimensión histórica de Lionel Andrés Messi.