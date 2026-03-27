River se quedó con el Superclásico y volvió a festejar ante Boca en Madrid

Los juveniles del Millonario se impusieron por 3-2, pero no les alcanzó para clasificarse a la siguiente fase del Mundial Sub 12.

Hoy 16:12

River Plate derrotó por 3 a 2 a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico infantil, correspondiente al Mundial Sub 12 que se disputa en Madrid, pero el triunfo no le alcanzó para meterse en la próxima fase del certamen.

El equipo de Núñez necesitaba una goleada de Flamengo ante Palmeiras para mantener sus chances, pero el Verdao se impuso 2-0 y se quedó con el primer puesto del grupo, mientras que el Mengao avanzó como escolta. Boca, en tanto, ya había quedado eliminado antes del clásico.

Un Superclásico vibrante

River fue protagonista desde el inicio y abrió el marcador a los 7 minutos por intermedio de Alexander Paz, aunque Joaquín Flores empató rápidamente para el conjunto xeneize.

Antes del descanso, Liam Adolfo Chaya puso el 2-1 para el Millonario. En el complemento, un error del arquero Dante Lionel Escobar le permitió a Brandon Villagra establecer el 2-2 parcial.

Cuando el partido se terminaba, nuevamente Chaya apareció para marcar el 3-2 definitivo y darle la victoria a River.

El camino de River en el torneo

El Millonario había comenzado su participación con una victoria 2-0 ante Inter Miami, con goles de Chaya y Bautista Villalba. Luego empató 3-3 frente a Palmeiras, con un doblete de Juan Martín Martel y otro tanto de Esteban Castillo. En ese encuentro también fue expulsado el entrenador Hernán Palermo.

Posteriormente cayó 1-0 ante Flamengo, resultado que complicó sus aspiraciones de clasificación.

El rendimiento de Boca

Boca tuvo un arranque complicado con una dura derrota 6-0 ante Palmeiras, partido en el que Nicolás Alexandre marcó tres goles. Luego perdió 2-0 frente a Flamengo, pese a las chances generadas por Mateo Nicolás Parera.

Su mejor actuación llegó con la goleada ante Inter Miami, mostrando una mejora en su rendimiento ofensivo.

Un torneo con las mejores canteras

El certamen se disputa en formato 7 contra 7 con tiempos de 12 minutos y reúne a clubes formadores de primer nivel mundial como Real Madrid, Barcelona, Inter de Italia, Arsenal, PSG y Bayer Leverkusen.

Grupos del Mundial Sub 12

Grupo A: River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Flamengo e Inter Miami.

Grupo B: Inter de Milán, Bayer Leverkusen, PSG, Arsenal y Galatasaray.

Grupo C: Real Madrid, Atlético Madrid, Real Betis, Sevilla y Wydad.

Grupo D: Barcelona, Espanyol, Valencia, Villarreal y Shanghai Port.