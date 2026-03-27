Kicillof cruzó a Milei tras el fallo por YPF: "Es triste, lamentable y penoso"

El gobernador bonaerense cuestionó con dureza al Presidente por sus críticas y defendió la expropiación de la petrolera, tras la decisión de la Justicia de Estados Unidos que favoreció a la Argentina.

Hoy 17:51

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió las críticas del presidente Javier Milei luego del fallo de la Justicia de los Estados Unidos que revirtió la condena por la expropiación de YPF que obligaba a la Argentina a pagar USD 16 mil millones.

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“Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei”, planteó Kicillof, que encabezó como ministro de Economía del segundo gobierno de Cristina Kirchner el proceso de estatización de la petrolera, que estaba en manos del grupo español Repsol.

Esta mañana, Milei había atacado a Kicillof en un acto público al calificarlo de “inútil e incompetente” por su rol durante el debate de la expropiación.

De acuerdo a la visión del mandatario bonaerense, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tomó como propios los argumentos de la gestión de CFK para expropiar la compañía. “Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico”, recordó.

Consultado sobre la importancia del vínculo de Milei con Donald Trump para la resolución del caso, Kicillof contestó: “Si por la relación entre los presidentes lograron dar vuelta un fallo en los Estados Unidos, sería un papelón enorme, sería una confesión”.

Kicillof, que también se desempeñó como director en la petrolera, destacó que a partir de la expropiación la Argentina recuperó el control de un área muy importante de la petrolera, lo que hoy le permite a la gestión de Milei tener superávit fiscal.

“La novedad que hubo con Milei, seguro por desconocer de esto como de tantas cosas, es que le dio la razón a los buitres. Entonces yo era un inútil, porque los buitres tenían razón. Los abogados seguían un camino, y Milei sacaba provecho político cuando yo estaba de candidato”, aseguró en Infobae en Vivo, en parte también respondiendo a los ataques del Presidente.

“Se equivocó muy feo, muy fuerte, no sé si la va a arreglar siguiendo con los insultos. Le daba la razón a quienes demandaban a la Argentina y no tenían razón. La defensa argentina siguió por la misma línea que tenía y Milei defendía a los fondos buitres para insultarme a mí”, insistió sobre el uso del caso por parte de Javier Milei. “La verdad es que tiene tantas cosas para explicar sobre sus posiciones con respecto a este juicio”, agregó.

Además, insistió en que la relación entre Trump y Milei no debería ser motivo para anular la condena como lo hizo ahora la Justicia de EE.UU. “Ahora dice que un tribunal norteamericano le dio la razón a Argentina porque él fue con un mameluco o porque fue a hacerles morisquetas a Donald Trump”, dijo, y luego agregó: “Si esto es todo político, y depende del signo político, si, por ejemplo, cambia el gobierno y viene uno peronista, ¿la Corte Suprema ahora va a decir que Argentina tiene la culpa? Es muy poco serio”.

Respecto al primer fallo, aseguró que la jurisdicción que le tocó suele fallar a favor de los buitres. “Yo creo que es otra cosa lo que pasó, ese juzgado tiende a darle la razón a los buitres. Se ve que llevaron la causa ahí porque los contratos privados están por encima de cualquier cosa. Pero en este caso el argumento jurídico era muy flojo, decían que había que aplicar el estatuto de YPF encima de la ley argentina y la Constitución Nacional, es un disparate”.

En medio de la entrevista, también aseguró que no espera una disculpa del presidente. “No espero nada”, confirmó. Aunque luego dijo: “Espero una reunión para hablar de los problemas que sus políticas están generando en la provincia, eso se lo vengo pidiendo. Si en esa reunión quiere preguntarme algo sobre sus equivocaciones o falta de comprensión de las situaciones, lo hablaremos”.