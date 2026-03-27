Franco Colapinto afronta la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El pilarense no logró destacarse en las primeras tandas y ahora apunta a mejorar su rendimiento en la práctica libre 3 y, sobre todo, en la clasificación.

Hoy 20:03

El argentino Franco Colapinto encara horas decisivas en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, luego de un viernes con sensaciones encontradas en el exigente trazado de Circuito de Suzuka. El pilarense no logró destacarse en las primeras tandas y ahora apunta a mejorar su rendimiento en la práctica libre 3 y, sobre todo, en la clasificación.

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En su estreno del fin de semana, el piloto de Alpine F1 Team finalizó 16° en la FP1 y 17° en la FP2, quedando a más de dos segundos del líder en la segunda sesión. Además, la diferencia con su compañero Pierre Gasly se amplió notablemente, lo que marca un desafío extra para el argentino en la puesta a punto del monoplaza.

Uno de los momentos más tensos del día fue el cruce con Max Verstappen, tricampeón del mundo. Colapinto se encontraba calentando neumáticos en zigzag cuando el neerlandés venía en vuelta rápida y debió levantar, lo que derivó en una revisión por parte de la FIA. Si bien se espera una resolución leve, no se descarta alguna advertencia o sanción.

De cara a lo que viene, la actividad continuará con la práctica libre 3 este viernes a las 23:30 (hora argentina), mientras que la clasificación será el sábado a las 03:00. En un circuito donde históricamente es difícil adelantar, lograr una buena posición en la grilla será determinante para las aspiraciones del argentino.

El cronograma del GP de Japón se completa con la carrera, que se disputará el domingo desde las 02:00. Allí, Colapinto buscará revertir el inicio y sumar una actuación sólida en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.