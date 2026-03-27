Santiago del Estero estuvo presente en la 11° Asamblea Federal del Instituto Nacional de la Música

Durante la jornada fue aprobada por unanimidad la gestión 2025; también el presupuesto y el plan de acción para este 2026 de la entidad presidida por Bernabé “Buco” Cantlon y que tiene como vice a Charo Bogarín.

Hoy 18:03

Con la participación del subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, en representación del Gobierno de Santiago del Estero, se realizó este jueves en Capital Federal la 11° Asamblea Federal del Instituto Nacional de la Música (Inamu), junto con las autoridades de Cultura de las otras 22 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Durante la jornada fue aprobada por unanimidad la gestión 2025; también el presupuesto y el plan de acción para este 2026 de la entidad presidida por Bernabé “Buco” Cantlon y que tiene como vice a Charo Bogarín.

Entre las principales acciones del 2025 se destacó el crecimiento sostenido de AMA, la Agregadora de Música Argentina, que alcanzó las 15.000 canciones distribuidas digitalmente. La plataforma -única en su tipo a nivel mundial por articular la gestión pública con el sector privado- genera recursos genuinos para el fomento de la música argentina.

También se resaltó la Convocatoria de Fomento 2025 junto a la Secretaría de Cultura de la Nación, para apoyar proyectos musicales en todo el país. Asimismo, junto a la Asamblea Federal de la Música, se llevó adelante por segundo año consecutivo el Ciclo de Capacitaciones y Talleres.

En este marco, Cantlon dijo: "Desde el Inamu desarrollamos herramientas de apoyo para la grabación de discos, la realización de videos y la internacionalización de la música argentina. Con AMA, además, sumamos la distribución en plataformas digitales. Vamos a seguir trabajando en nuevos desarrollos que brinden más herramientas para la difusión de nuestra música”.

Por su parte, Bogarín resaltó la Fonoteca como un “reservorio invaluable del patrimonio musical”, que cuenta con más de 150 videos de copleras, bagualeros, vidaleros y chayeros. Además dijo que, en articulación con las provincias, se realizaron nuevos relevamientos que se seguirán incorporando a este acervo.

En este sentido, el subsecretario de Cultura de Santiago del Estero destacó el avance en el análisis de una propuesta de seguro para instrumentos y accesorios musicales y expresó: "Valoro mucho que hayan abierto el camino para ver cómo se puede avanzar con ese sentido. Esto da cuenta de la voluntad de trabajo del Inamu con todos los temas: los generales, los puntuales y los complejos, en sus aspectos jurídicos y legales".