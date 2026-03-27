Acusan a excomisionado de Brea Pozo por presunta defraudación y desvío de fondos por $544 millones

La denuncia apunta a Juan Manuel Ibáñez y a su ex tesorero, e incluye supuestas maniobras con cheques sin fondos y fondos destinados a viviendas sociales.

Hoy 07:10

El excomisionado municipal de Brea Pozo, Juan Manuel Ibáñez, fue denunciado por presunta defraudación, malversación y desvío de fondos públicos por un monto global que ascendería a $544.000.000. Las acusaciones también alcanzan a su ex tesorero, Carlos Saavedra.

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De acuerdo con voceros judiciales, las presentaciones fueron impulsadas por el abogado Lucas Cabañas e incluyen, por un lado, una causa por libramiento de cheques sin fondos por $364.000.000, y por otro, una investigación por presunto desvío de $180.000.000 destinados a viviendas sociales.

Ibáñez se desempeñó como comisionado desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2025. Según la denuncia, entre junio de 2025 y febrero de 2026 el empresario Facundo Quiroga habría realizado trabajos para la comuna y recibido seis cheques por un total de $252.000.000, los cuales fueron rechazados por falta de fondos al momento de su cobro.

La presentación también advierte sobre presuntos patrones de desvío de dinero público, que habría sido transferido a cuentas vinculadas a familiares del exfuncionario. En ese marco, no se descarta que la causa pueda ampliarse hacia una eventual asociación ilícita.

Además, la investigación analiza posibles inversiones personales atribuidas a Ibáñez, entre ellas la adquisición de propiedades, un complejo deportivo, una radio FM y un local bailable, aunque estos datos se encuentran bajo análisis y en un contexto de hermetismo judicial.

Por otra parte, se conoció la existencia de una segunda denuncia civil, presentada en diciembre de 2025 por el comerciante tucumano José Agustín Claps, quien reclama una deuda de $112.000.000 y solicitó embargos e inhibición de bienes.

En paralelo, se investiga el destino de fondos por más de $180.000.000 destinados a la construcción de 18 viviendas sociales, que no habrían sido ejecutadas pese a contar con familias adjudicatarias.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que el caso podría no ser aislado y que existiría una unidad fiscal abocada a investigar situaciones similares en otras comisiones municipales. La causa se encuentra bajo la órbita del fiscal Mauricio Abramzuck.