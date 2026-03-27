Tras el fallo a favor de Argentina, subieron las acciones de YPF hasta 4% en Nueva York

Superaban así los US$46 por acción, un valor que no registraban desde hace 15 años. YPF marca precios que no tenía desde antes de la expropiación del gobierno de Cristina Kirchner.

Hoy 16:07

Las acciones de YPF anotan subas en torno al 4% en Wall Street. La mejora se produjo luego de conocerse el fallo de la Justicia de EE.UU. a favor de la Argentina en el caso por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo.

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Los papeles de la petrolera superaban así los US$46 por acción, un valor que no registraban desde hace 15 años. De esta manera, en medio de la tensión global por la escalada de los precios del petróleo, YPF marca precios que no tenía desde antes de la expropiación del gobierno de Cristina Kirchner.

Por el contrario, los papeles del fondo Burford, que financió el reclamo de Petersen y Eton Park contra el país por la expropiación de YPF se hundían más de 40% en la Bolsa de Londres.

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La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la jueza, Loretta Preska, deberá dejar sin efecto la condena por US$16.000 millones contra la Argentina. También tendrá que ajustar o anular las órdenes de ejecución y las apelaciones que se basaban en el ahora anulado fallo.

Cómo operan las acciones argentinas y el dólar hoy

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban mixtas.

Las mayores subas las registraban Edenor (4%), YPF (3,3%), y Transportadora de Gas del Sur (1,4%). Mientras que las pérdidas se reflejaban en los papeles de Corporación América (-3,7%) y Galicia (-2,4%).

El riesgo país se ubicaba en 605 puntos básicos por la caída de hasta 1,3% que mostraban los bonos argentinos en el exterior.

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En el mercado cambiario, en tanto, el dólar oficial operaba a $1395 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Y los financieros subían entre 1,1% y 1,4%. El dólar MEP se negociaba a $1416,13 y el contado con liquidación, $1466,87.

Qué pasa con el precio del petróleo este 27 de marzo

A pesar de la tregua temporal de 10 días anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los precios del petróleo subían alrededor de 4%.

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Este viernes, los futuros del Brent se ubicaban a US$104,63 el barril. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$98,59 por barril (4,35%).

Trump anunció que extiende el plazo hasta el 6 de abril para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.