Convocan a vecinos a participar en el taller gratuito de Roscas de Pascua

La Municipalidad de La Banda ofrecerá una capacitación gratuita para aprender a elaborar este tradicional pan de Semana Santa, con inscripción presencial y cupos limitados.

Hoy 14:28
En el marco de las tradicionales Fiestas de Pascuas, la Dirección de Nutrición Comunitaria de la municipalidad de La Banda realizará un Taller Gratuito de Elaboración de Roscas de Pascuas.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, informaron que esta actividad se desarrollará el sábado 28 de marzo, a las 8, en la calle Irigoyen N° 59.

Los interesados pueden inscribirse en la Dirección de Nutrición Comunitaria, de 8 a 18, presentando una fotocopia del DNI. Los cupos son limitados.

La rosca de Pascua es un pan dulce tradicional en forma de anillo, típico de la Semana Santa, elaborado con una masa tipo brioche, aromatizada con limón y decorada con crema pastelera, cerezas e higos confitados.

