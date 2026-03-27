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El CAMM Central Argentino brindó un importante taller sobre “Tuberculosis”

A través de un taller y una charla informativa, el centro de salud promovió la prevención, el acceso a la información y la inclusión, con la participación de pacientes y la comunidad.

Hoy 14:23
La Banda

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 5 del barrio Central Argentino brindó un Taller Informativo sobre “Tuberculosis”, dónde participaron pacientes de la sala de espera.

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Durante la actividad, los profesionales de la salud explicaron qué es esta enfermedad, sus síntomas, los tratamientos que existen y qué medidas de prevención se deben tomar.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch), que afecta principalmente a los pulmones.

Se transmite por el aire al toser o estornudar y presenta síntomas como tos persistente por más de 15 días, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso.

Es curable con un tratamiento de antibiótico prolongado y prevenible con la vacuna BCG.

Día Internacional del Síndrome de Down

Por otro lado, el mismo Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 5 del barrio Central Argentino, también realizó una charla informativa por el Día Internacional del Síndrome de Down.

Durante la misma, se abordaron las causas de tal condición, sus rasgos característicos y, de manera especial, se puso énfasis en la importancia de promover un trato respetuoso, inclusivo y digno hacia las personas con discapacidad.

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