La Justicia de EE.UU. anuló el fallo de US$16.100 millones por YPF

La Corte de Apelaciones de Nueva York cuestionó la interpretación de la jueza Loretta Preska y ordenó revisar la sentencia contra el país.

Hoy 13:01

La Justicia de EE.UU. revocó la sentencia de primera instancia por US$16.100 millones contra el país por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo.

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La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la jueza, Loretta Preska, no interpretó de manera correcta la legislación argentina, por lo que revocó el fallo de primera instancia y le ordenó volver a revisar el caso.

El fallo no fue unánime, dado que la anulación

pero puede considerarse como una victoria para el Gobierno en su estrategia de revertir la millonaria sentencia de septiembre de 2023.

Apenas conocida la decisión de la Corte de Apelaciones, las acciones de Burford Capital, que patrocina a los demandantes Petersen y Eton Park y que lleva adelante la demanda, bajaban fuerte en la bolsa de Nueva York.

Mientras el presidente Javier Milei festejó la decisión judicial. Tras remarcar que la Argentina “no deberá pagar nada”, manifestó: "Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional".

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York no fue unánime, dado que el camarista José Cabranes, disintió de sus colegas Denny Chin y Beth Robinson.

La Argentina había presentado la apelación al fallo original de Preska en septiembre de 2024. Recién en octubre pasado, había tenido lugar una audiencia de argumentos orales, en la que la defensa argentina y la de los demandantes expusieron y contestaron las preguntas del tribunal.

Desde entonces, el tribunal se había abocado a resolver el caso. Hace una semana, esa corte había suspendido el proceso para activar embargos, con el que los demandantes intentaban cobrar la sentencia, y también el trámite por el que buscaban que se declarara en desacato a la Argentina por incumplir distintos procedimientos.

Los magistrados que definieron anular el fallo millonario contra la Argentina en el juicio por YPF son José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, todos nombrados por gobiernos demócratas de EE.UU.

José Cabranes, de 84 años y nacido en Puerto Rico, fue designado como integrante de la Corte de Apelaciones de Nueva York en 1994 por Bill Clinton. El magistrado conoce a la Argentina: escribió opiniones en el caso NML Capital contra el país por los bonos de 2001 en default.

Ese juicio fue emblemático: el juez Thomas Griesa llegó a embargar la Fragata Libertad y a declarar a la Argentina en desacato. En ese momento, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó el fallo de primera instancia; el país acudió sin éxito a la Suprema Corte de EE.UU. El proceso se desactivó cuando en 2016 la gestión de Mauricio Macri acordó el pago a los demandantes mediante la emisión de nuevos bonos.

En ese contexto, Cabranes fue el autor del fallo de esa cámara que en 2015 resolvió que el Banco Central no era “alter ego” del Estado y revocó un fallo de Griesa.

Denny Chin, de 71 años y nacido en Hong Kong, llegó a la Corte de Apelaciones, designado por Barack Obama, en 2010. También conoce a la Argentina, ya que fue miembro del panel de jueces en la primera apelación por la expropiación.

Beth Robinson, de 60 años y nacida en Pakistán, llegó a la Corte de Apelaciones de Nueva York en 2021 al ser designada por Joe Biden.