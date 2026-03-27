El Gobierno designó a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

A través de una publicación en el Boletín Oficial, se formalizó el nombramiento de Gabriela Zangaro. Asumió en reemplazo de Alejandro Melik.

Hoy 11:14

El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular de la Oficina Anticorrupción (OA), en reemplazo de Alejandro Melik, cuya renuncia fue aceptada días atrás.

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La medida quedó formalizada a través del decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Según establece la normativa, la renuncia de Melik se hizo efectiva el pasado 13 de marzo, y el Ejecutivo agradeció los servicios prestados durante su gestión. En ese marco, Zangaro asumió formalmente el cargo a partir del 16 de marzo de 2026.

La nueva titular de la OA cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial. Actualmente integra el Consejo de la Magistratura porteño y se desempeña como jueza de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

Zangaro es abogada egresada de la UBA y cuenta con un doctorado en derecho penal por la Universidad del Salvador, además de diversos posgrados vinculados a delitos económicos y penales.

La designación se da en el marco de una serie de cambios impulsados dentro del Ministerio de Justicia, donde también se oficializó la salida de Tristán Corradini como subsecretario de Acceso a la Justicia y su reemplazo por Jimena Belén Capece.

Con este movimiento, el Gobierno busca reordenar áreas clave del sistema judicial y avanzar con su agenda de gestión en materia institucional.