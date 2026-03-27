Central Argentino y Güemes disputarán un amistoso solidario en La Banda

El encuentro se disputará este viernes a las 17 en el estadio Osvaldo Juárez y la entrada será un alimento no perecedero o un artículo de limpieza para los damnificados por la crecida del río Dulce.

Hoy 11:07

Central Argentino y Güemes disputarán esta tarde un partido amistoso solidario en la ciudad de La Banda, en una iniciativa que busca colaborar con las familias afectadas por la reciente crecida del río Dulce.

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El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio Osvaldo Juárez, bajo el lema “El fútbol nos une por una causa más grande”, con el objetivo de reunir donaciones para quienes más lo necesitan.

Una entrada con fin solidario

Desde la organización informaron que la entrada al partido consistirá en la donación de un artículo de limpieza o un alimento no perecedero.

Todo lo recaudado será destinado a las familias que sufrieron las consecuencias de la crecida del río, en un gesto solidario que une al fútbol santiagueño.

Además del objetivo benéfico, el amistoso también le servirá a ambos equipos como preparación para el inicio del Torneo de la Liga Santiagueña, cuyo comienzo está previsto para el 12 de abril.

De esta manera, Central Argentino y Güemes combinarán fútbol y solidaridad en una jornada donde el resultado pasará a segundo plano y la verdadera victoria será la ayuda a la comunidad.