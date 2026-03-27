Franco Colapinto largará 15° en Japón: la pole quedó en manos de Kimi Antonelli

El piloto de 22 años disputa su vigésimo gran premio con el equipo francés, con el que acaba de sumar su primer punto, en China.

Hoy 05:26

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Franco Colapinto largará desde el cajón número 15 en Suzuka, el técnico y difícil trazado japonés, que es uno de los preferidos de los pilotos de la Fórmula 1.

Por la tercera fecha del Mundial, que luego entrará en un receso involuntario de cinco semanas a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente que obligó a la categoría a suspender las citas en Bahréin y Arabia Saudita, el oriundo de Pilar había arrancado su participación en el Gran Premio de Japón con un 16° puesto en la FP1 y un 17° en la FP2 a bordo del Alpine el viernes.

En la madrugada del sábado, la actividad había comenzado con la última práctica libre y el joven de 22 años había quedado 17°, a siete décimas de su compañero Pierre Gasly, que había logrado cerrar el top 10 que había encabezado Kimi Antonelli (Mercedes).

Luego, en la clasificación, ambos pilotos de Alpine lograron avanzar a la Q2, pero allí el bonaerense quedó 15°, mientras que Gasly fue 7° y avanzó a la Q3.

Max Verstappen dio la sorpresa, al ser eliminado en el puesto 11. La pole, en tanto, fue para Kimi Antonelli, que largará desde la primera fila junto a su compañero en Mercedes y líder del Mundial, George Russell.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la FP3 del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto adquirió la experiencia sobre las características y referencias de los 5.807 metros del trazado de Suzuka, en donde se corre el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, la tercera fecha del campeonato 2026, una pista que es visitada por primera vez para el piloto argentino en su campaña deportiva y que con la tercera práctica concluyó la primera parte de ese aprendizaje y que continuará con la clasificación y la carrera.

Con el Alpine A526 el piloto argentino fue el primero en salir a girar con el fin de concretar la planificación del equipo de Enstone y cotejar las variantes que se hicieron en el coche, evaluando su comportamiento de cara a las siguientes sesiones oficiales, consiguiendo así el setup ideal para transitar los sectores sinuosos y las veloces del escenario nipón.

Calzando neumáticos medios nuevos (usó tres juegos), Colapinto fue desarrollando una serie de no más de cinco vueltas con cada set, alcanzando en la mejor de las vueltas un tiempo de 1.32s.334, con lo cual quedó a 672/1000 de su compañero Pierre Gasly.

Tras una última detención, el pilarense retornó con neumáticos blandos en el Alpine enfocado en cerrar la sesión logrando con ese compuesto marcar 1.31.854 con una distancia de casi 2s5 con respecto a Kimi Antonelli (Mercedes) y de más de un segundo detrás de Gasly quien se colocó en Top10, evidenciando una merma en la prestación de la unidad de Colapinto, que no progresó como se pretendía.

Ahora será momento de evaluar cuál es la razón de esa magra performance y saber sobre qué setup es el más viable para afrontar la clasificación y elaborar el plan de carrera para el domingo, con el objetivo de mantener a los Alpine de Colapinto y Galy competitivos con el resto de los pilotos y sus autos.

Horarios en Argentina y dónde ver la carrera

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo