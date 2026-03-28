“Relatos que son historia”, la propuesta del CCB para los más pequeños

Se trata de un taller que promueve la construcción de sentido a partir de relatos adaptados sobre las Malvinas, destacando valores como la memoria, el respeto, la identidad y la paz.

Hoy 07:17

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 31 de marzo y el jueves 2 de abril, el Taller “Relatos que son historia”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

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El taller se orienta a promover la construcción de sentido a partir de relatos adaptados sobre las Malvinas, destacando valores como la memoria, el respeto, la identidad y la paz.

A través de actividades lúdicas y participativas se buscará que los niños, no solo interpreten los pictogramas, sino que produzcan sus propios mensajes. Se priorizará la comprensión simbólica, emocional y progresiva de los hechos históricos especialmente en torno a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La lectura de pictogramas es una herramienta clave para representar ideas y secuencias a través de imágenes simples facilitando la compresión lectora en los niños.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.