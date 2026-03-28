Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAR 2026 | 0º
X
Locales

“Relatos que son historia”, la propuesta del CCB para los más pequeños

Se trata de un taller que promueve la construcción de sentido a partir de relatos adaptados sobre las Malvinas, destacando valores como la memoria, el respeto, la identidad y la paz.

Hoy 07:17
Taller en el CCB.

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 31 de marzo y el jueves 2 de abril, el Taller “Relatos que son historia”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El taller se orienta a promover la construcción de sentido a partir de relatos adaptados sobre las Malvinas, destacando valores como la memoria, el respeto, la identidad y la paz.

A través de actividades lúdicas y participativas se buscará que los niños, no solo interpreten los pictogramas, sino que produzcan sus propios mensajes. Se priorizará la comprensión simbólica, emocional y progresiva de los hechos históricos especialmente en torno a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La lectura de pictogramas es una herramienta clave para representar ideas y secuencias a través de imágenes simples facilitando la compresión lectora en los niños.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario Educación CCB

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto largará 15° en Japón: la pole quedó en manos de Kimi Antonelli
  2. 2. Drama en Añatuya: intentó degollar a su pareja y prendió fuego la casa
  3. 3. Tras el fallo por YPF, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para endurecer las expropiaciones
  4. 4. Fuerte lluvia en Santiago del Estero: bajó la temperatura, pero sigue la alta humedad
  5. 5. Virginia Gallardo habló sobre los rumores de romance con Roberto García Moritán: qué dijo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT